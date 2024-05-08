Россияне рассказали, когда планируют делать ремонт

Почти 70% россиян планируют начать ремонт весной и летом.

Об этом, как сообщает «Газета.Ru», говорится в исследовании «ВсеИнструменты.ру».

«65% респондентов готовы потратить на обновление интерьера сумму до 100 тыс. рублей, 21% — от 100 до 200 тыс. рублей, 12% — от 200 до 500 тыс. рублей, а лишь 2% — свыше 500 тыс. рублей», — говорится в материале.

56% делают ремонт из-за того, что интерьер потерял нормальный вид, а 14% обновляют своё жильё после каждой зимы. 10% опрошенных следуют актуальным трендам в дизайне, 9% — хотят повторить увиденный пример интерьера.

Ранее сообщалось, что более 40% россиян хотели бы полностью поменять домашний интерьер.