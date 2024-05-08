RT в Telegram
Подпишись

Россияне рассказали, когда планируют делать ремонт

Короткая ссылка
Почти 70% россиян планируют начать ремонт весной и летом.
Россияне рассказали, когда планируют делать ремонт
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает «Газета.Ru», говорится в исследовании «ВсеИнструменты.ру».

«65% респондентов готовы потратить на обновление интерьера сумму до 100 тыс. рублей, 21% — от 100 до 200 тыс. рублей, 12% — от 200 до 500 тыс. рублей, а лишь 2% — свыше 500 тыс. рублей», — говорится в материале.

56% делают ремонт из-за того, что интерьер потерял нормальный вид, а 14% обновляют своё жильё после каждой зимы. 10% опрошенных следуют актуальным трендам в дизайне, 9% — хотят повторить увиденный пример интерьера.

Ранее сообщалось, что более 40% россиян хотели бы полностью поменять домашний интерьер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить