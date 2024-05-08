Бастрыкин потребовал возбудить дело на самокатчиков, сбивших девушку в Челябинске

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после того, как в Челябинске подростки на электросамокате сбили девушку.

Об этом сообщает URA.RU.

«В информационный центр СК России «ВКонтакте» обратилась жительница Челябинска. Она сообщила, что в апреле 2024 года два подростка на электросамокате совершили наезд на девушку. Она упала и получила травму ноги, ей потребовалась госпитализация и оперативное вмешательство», — сказано в сообщении ведомства.

Бастрыкин отметил, что виновные до сих пор не привлечены к ответственности — после случившегося подростки скрылись с места и не помогли девушке.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов рассказал об основных правилах передвижения на электросамокате в городе.