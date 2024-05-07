В ЯНАО проводят проверку по факту возгорания в детском саду

В Ямало-Ненецком автономном округе проводят проверку по факту возгорания в детском саду, который расположен в Тазовском районе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Прокуратура Тазовского района организовала проверку по факту произошедшего 7 мая 2024 года возгорания в МБДОУ «Детский сад «Рыбка», возникшего, по предварительным данным, под свайным пространством здания учреждения и приведшего к сильному задымлению помещений», — говорится в сообщении.

Пожарная сигнализация сработала вовремя, эвакуацию провели по инструкции.

Ранее в МЧС заявили о ликвидации пожара в СНТ «Алюминщик» в Иркутской области.