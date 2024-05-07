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В Казань из Нижнего Новгорода можно будет доехать на «Метеоре»

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В Нижнем Новгороде 9 мая запустят «Метеоры» в Казань.
В Казань из Нижнего Новгорода можно будет доехать на «Метеоре»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

9 мая в Нижнем Новгороде начнётся навигация скоростного пассажирского флота.

«СПК «Метеор 120Р» отправится в первый рейс до Ульяновска с остановками в Козьмодемьянске, Чебоксарах, Казани. На первом этапе планируется выполнять рейсы по выходным, в конце мая к ним добавится рейс в будни. Рассчитываем, что летом «Метеоры» будут ходить по этому маршруту уже три раза в неделю», — написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём Telegram-канале.

Билеты поступят в продажу 7 мая.

Ранее жители Нижнего Новгорода выбрали объекты для благоустройства в 2025 году.

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