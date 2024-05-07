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В московском районе Богородское построят торговый центр по программе МПТ

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В московском районе Богородское возведут торговый центр по программе МПТ, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В московском районе Богородское построят торговый центр по программе МПТ
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Строительство объектов городской инфраструктуры с хорошей транспортной доступностью — приоритет программы стимулирования создания мест приложения труда, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Торговый центр появится вблизи жилых домов и станций метро и МЦК «Бульвар Рокоссовского», — сказал Ликсутов.

Благодаря новому ТЦ появятся рабочие места примерно для 900 человек. Здание в три этажа полностью будет готово в 2026 году. Его площадь — более 26,5 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в Москве реализуют ещё девять проектов комплексного развития территорий.

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