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Генеральная репетиция парада Победы прошла в Йошкар-Оле

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Генеральная репетиция парада Победы прошла в столице Республики Марий Эл Йошкар-Оле.
Генеральная репетиция парада Победы прошла в Йошкар-Оле
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА МариМедиа.

На репетиции в колоннах прошли военнослужащие Йошкар-Олинского гарнизона, силовых структур и кадеты, проехала военная техника.

Празднование Дня Победы начнётся с возложения цветов к Мемориалу и братским могилам на Марковском кладбище, после чего состоится торжественное прохождение войск. Праздничные площадки традиционно будут работать во всех районах города.

Ранее генеральная репетиция парада Победы прошла в Санкт-Петербурге.

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