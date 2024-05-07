Генеральная репетиция парада Победы прошла в Йошкар-Оле
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА МариМедиа.
На репетиции в колоннах прошли военнослужащие Йошкар-Олинского гарнизона, силовых структур и кадеты, проехала военная техника.
Празднование Дня Победы начнётся с возложения цветов к Мемориалу и братским могилам на Марковском кладбище, после чего состоится торжественное прохождение войск. Праздничные площадки традиционно будут работать во всех районах города.
Ранее генеральная репетиция парада Победы прошла в Санкт-Петербурге.