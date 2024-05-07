Глава Ямала Артюхов поздравил работников всех отраслей связи с Днём радио

Глава Ямала Дмитрий Артюхов поздравил работников всех отраслей связи с Днём радио и пожелал им творческих успехов, интересных проектов, преданных слушателей и лёгкого слова.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

«В этот праздничный день мы выражаем особую благодарность всем, кто трудится в радиовещании. Ваша работа требует таланта, самоотдачи и преданности своему делу. Вы доносите до слушателей важные новости, создаёте увлекательные программы, дарите радость и позитивные эмоции», — сказал Артюхов.

Также он поблагодарил трудовые коллективы за весомый вклад в технологическое развитие Севера.

Ранее сообщалось, что «Русская Медиагруппа» совместно с Российским обществом «Знание» 7 мая проведёт мероприятия в честь Дня радио на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.