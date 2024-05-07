Недвижимость в новых регионах России можно зарегистрировать в 12 центрах госуслуг Москвы

Недвижимость на новых территориях России можно зарегистрировать в 12 центрах госуслуг Москвы.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.

Как сказано в материале, документы — основания для осуществления регистрации прав и/или кадастрового учёта имущества предоставляются в центры госуслуг на языке оригинала, перевод не требуется.

«Граждане, у которых есть объекты недвижимости на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской области, могут зарегистрировать или поставить на кадастровый учёт собственность по экстерриториальному принципу. Для этого необходимо предварительно записаться на портале mos.ru и подать документы в один из указанных центров госуслуг. Хочу отметить, что данная услуга Росреестра доступна для заявителей с российским гражданством», — рассказала Мария Макарова, заместитель руководителя управления Росреестра по Москве.

Помимо жилья, можно также оформить документы на машино-места, гаражи, садовые дома, хозяйственные постройки и земельные участки.

Ранее на портале госуслуг Подмосковья запустили новый сервис.