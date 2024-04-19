На портале госуслуг Подмосковья запустили новый сервис

На портале госуслуг Московской области появился новый сервис для организаций, готовящих трактористов, машинистов и водителей самоходных машин, заявила региональный министр госуправления, IT и связи Надежда Куртяник.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Учебные заведения, которые занимаются подготовкой водителей спецтехники, получили возможность подать онлайн-заявку на свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащённости образовательного процесса», — рассказала Куртяник.

Она также отметила, что новая услуга переведена в электронный формат и оптимизирована.

Услуга доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Ранее сообщалось, что на госуслугах Подмосковья запустили сервис по ветеринарным договорам.