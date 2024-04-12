На госуслугах Подмосковья запустили сервис по ветеринарным договорам

На портале госуслуг Московской области запустили сервис по ветеринарным договорам, заявила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Благодаря новому сервису для бизнеса заключить договор на оказание ветеринарных услуг можно быстрее, всего за два рабочих дня», — сказала Куртяник.

Она также отметила, что достаточно заполнить электронную форму и ждать решения в личном кабинете

Услугой могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица, имеющие усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее сообщалось, что в Московской области ещё одну государственную услугу перевели в цифровой формат. Она касается согласования границ земельных участков, которые соседствуют с полосой отвода региональных или муниципальных дорог.