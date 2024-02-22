В Подмосковье ещё одна земельная услуга стала доступна онлайн

В Московской области ещё одну государственную услугу перевели в цифровой формат. Она касается согласования границ земельных участков, которые соседствуют с полосой отвода региональных или муниципальных дорог.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Мингосуправления региона.

«Перевод в «цифру» этой земельной услуги позволил сократить срок её предоставления более чем вдвое — с 22 рабочих дней до десяти», — отметила глава ведомства Надежда Куртяник.

В настоящее время в регионе доступно в электронном виде более 90 услуг по различным земельным вопросам и строительству.

Ранее замглавы столичного Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов заявил, что мобильное приложение «Госуслуги Москвы» скачали 10 млн раз.