Замглавы столичного Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов заявил, что мобильное приложение «Госуслуги Москвы» скачали десять млн раз.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в январе 2024 года приложение установили более 100 тыс. раз.

С его помощью москвичи решают многие повседневные задачи, в том числе оплачивают счета, записываются к врачу, передают показания приборов учёта, пополняют карту «Тройка», удалённо контролируют посещаемость и успеваемость ребёнка в «Электронном дневнике».

«Согласно опросу, около 57% пользователей обращаются к приложению ежедневно или несколько раз в неделю», — рассказал Иванов.

Ранее в Москве рассказали о спектре дополнительных сервисов и услуг, которыми москвичи могут воспользоваться в столичных флагманских офисах «Мои документы».