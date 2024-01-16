В Москве рассказали о дополнительных услугах и сервисах флагманских МФЦ

В Москве рассказали о спектре дополнительных сервисов и услуг, которыми москвичи могут воспользоваться в столичных флагманских офисах «Мои документы».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В столице функционирует более 130 центров госуслуг, которые ежедневно обслуживают в среднем по 70 тыс. человек. Флагманские центры при этом предоставляют расширенный перечень услуг и дополнительные сервисы.

Посетители, к примеру, могут получить в офисах заграничный паспорт, оформить брак (с начала лета 2023 года этой возможностью воспользовались около 500 пар), а также проверить здоровье в специально оборудованных «Уголках здоровья». Здесь же можно воспользоваться сервисами «Мои путешествия», «Моё фото», а в некоторых — «Мой нотариус».

Кроме того, в отделениях «Мои документы» имеются свои библиотеки с зонами обмена книг.

Ранее НСН сообщала, что более 3,6 тыс. москвичей получили первые паспорта в МФЦ в День Конституции.