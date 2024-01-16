RT в Telegram
Подпишись

В Москве рассказали о дополнительных услугах и сервисах флагманских МФЦ

Короткая ссылка
В Москве рассказали о спектре дополнительных сервисов и услуг, которыми москвичи могут воспользоваться в столичных флагманских офисах «Мои документы».
В Москве рассказали о дополнительных услугах и сервисах флагманских МФЦ

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В столице функционирует более 130 центров госуслуг, которые ежедневно обслуживают в среднем по 70 тыс. человек. Флагманские центры при этом предоставляют расширенный перечень услуг и дополнительные сервисы.

Посетители, к примеру, могут получить в офисах заграничный паспорт, оформить брак (с начала лета 2023 года этой возможностью воспользовались около 500 пар), а также проверить здоровье в специально оборудованных «Уголках здоровья». Здесь же можно воспользоваться сервисами «Мои путешествия», «Моё фото», а в некоторых — «Мой нотариус».

Кроме того, в отделениях «Мои документы» имеются свои библиотеки с зонами обмена книг.

Ранее НСН сообщала, что более 3,6 тыс. москвичей получили первые паспорта в МФЦ в День Конституции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить