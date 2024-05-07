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В Екатеринбурге проходит генеральная репетиция парада Победы

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В Екатеринбурге провели генеральную репетицию парада Победы с участием военнослужащих и техники.
В Екатеринбурге проходит генеральная репетиция парада Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«На проспект вышли военнослужащие с оркестром, в состав которого входит порядка 150 человек. Командующий парадом объехал войска перед началом репетиции. Также по площади 1905 года проехали военные машины и танки. На трибунах собрались горожане, наблюдающие за финальной подготовкой к 9 Мая», — сказано в сообщении.

На время репетиции было перекрыто движение на улицах: Ленина, Репина, Татищева, 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачёва, Пушкина, Вайнера, Урицкого и Володарского. 

Ранее, 5 мая, генрепетиция парада Победы прошла в Санкт-Петербурге.

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