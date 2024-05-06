Юрист Иванов рассказал о действиях при потере документов на отдыхе
- РИА Новости
«Если вы вдруг обнаружили, что, например, во время поездки паспорт, водительские права или любые другие документы пропали, первый шаг — связаться с правоохранительными органами», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.
Как отметил специалист, в случае утраты удостоверения личности в отделении полиции выдадут талон-уведомление с датой и временем обращения.
Этот документ позволит подтвердить незаконность действий мошенников, если они попытаются совершить финансовую махинацию по чужим документам.
«С этим талоном следует обратиться в отдел по вопросам миграции. По выданному временному удостоверению личности можно приобрести билет домой, если вы потеряли документы во время отдыха», — заключил эксперт.
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