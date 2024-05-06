Юрист Иванов рассказал о действиях при потере документов на отдыхе

Юрисконсульт центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки Андрей Иванов рассказал о первых необходимых действиях при утрате документов на отдыхе.

«Если вы вдруг обнаружили, что, например, во время поездки паспорт, водительские права или любые другие документы пропали, первый шаг — связаться с правоохранительными органами», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметил специалист, в случае утраты удостоверения личности в отделении полиции выдадут талон-уведомление с датой и временем обращения.

Этот документ позволит подтвердить незаконность действий мошенников, если они попытаются совершить финансовую махинацию по чужим документам.

«С этим талоном следует обратиться в отдел по вопросам миграции. По выданному временному удостоверению личности можно приобрести билет домой, если вы потеряли документы во время отдыха», — заключил эксперт.

Ранее старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников рекомендовал аккуратно относиться к сделкам по доверенности.