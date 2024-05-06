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Юрист Гаврюшкин рассказал о штрафах за задолженность по коммунальным платежам

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Руководитель юридической компании Сергей Гаврюшкин рассказал о сроках начисления штрафов за задолженность по коммунальным платежам.
Юрист Гаврюшкин рассказал о штрафах за задолженность по коммунальным платежам
  • РИА Новости

«Просрочка считается с 31-го дня, следующего за днём наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведённой в течение 90 календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметил специалист, согласно действующему законодательству, управляющая компания может взыскать за каждый день просрочки 1/300 ставки рефинансирования Банка России на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы.

Ранее управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев предупредил о мошеннических схемах, с которыми можно столкнуться при замене счётчиков.

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