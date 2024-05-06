Юрист Гаврюшкин рассказал о штрафах за задолженность по коммунальным платежам

Руководитель юридической компании Сергей Гаврюшкин рассказал о сроках начисления штрафов за задолженность по коммунальным платежам.

«Просрочка считается с 31-го дня, следующего за днём наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведённой в течение 90 календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметил специалист, согласно действующему законодательству, управляющая компания может взыскать за каждый день просрочки 1/300 ставки рефинансирования Банка России на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы.

Ранее управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев предупредил о мошеннических схемах, с которыми можно столкнуться при замене счётчиков.