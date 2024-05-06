RT в Telegram
Подпишись

Врач Миронова рассказала о вреде чрезмерного использования кондиционера

Короткая ссылка
Врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова рассказала о вреде для здоровья излишнего использования кондиционера в помещении.
Врач Миронова рассказала о вреде чрезмерного использования кондиционера
  • Gettyimages.ru

«Это связано в первую очередь с тем, что действие кондиционера влияет на влажность воздуха: он становится более сухим, что может привести к целому ряду симптомов и проблем», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, сухой воздух влияет на состояние кожи и слизистую носа. От его переизбытка могут появиться вялость и головные боли. От работающего кондиционера возникает першение в горле, появляются кашель и насморк.

«Длительное нахождение в таком помещении может снизить защитные функции слизистой верхних дыхательных путей и повысить риск инфекционных заболеваний», — сказала эксперт.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить