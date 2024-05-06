Врач Миронова рассказала о вреде чрезмерного использования кондиционера

Врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова рассказала о вреде для здоровья излишнего использования кондиционера в помещении.

«Это связано в первую очередь с тем, что действие кондиционера влияет на влажность воздуха: он становится более сухим, что может привести к целому ряду симптомов и проблем», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, сухой воздух влияет на состояние кожи и слизистую носа. От его переизбытка могут появиться вялость и головные боли. От работающего кондиционера возникает першение в горле, появляются кашель и насморк.

«Длительное нахождение в таком помещении может снизить защитные функции слизистой верхних дыхательных путей и повысить риск инфекционных заболеваний», — сказала эксперт.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.



