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Послу Британии выражен протест из-за слов Кэмерона об ударах по России

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Посол Великобритании в Москве Найджел Кейси был вызван в российский МИД из-за слов главы британского МИД Дэвида Кэмерона об ударах по территории России.
Послу Британии выражен протест из-за слов Кэмерона об ударах по России
  • AP

«6 мая в МИД России был вызван посол Великобритании в Москве Н. Кейси, которому был выражен решительный протест в связи с недавним заявлением министра иностранных дел Великобритании Д. Кэмерона в интервью агентству Reuters о праве Украины наносить удары по территории России с применением британского оружия», — говорится в заявлении российского МИД.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Кэмерон, сделав заявление о праве ВСУ бить британским оружием по России, открыто признал, что Запад ведёт войну против Российской Федерации руками украинцев.

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