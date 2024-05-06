Специалист Милова дала советы по выбору вклада

Начальник отдела финансовой грамотности ГУ Банка России по ЦФО Ольга Милова дала рекомендации по выбору вклада.

«Выбор вклада напрямую зависит от цели клиента», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, в настоящее время банки предлагают вклады с возможностью пополнения, с возможностью снятия денег до определённого лимита и вклады с капитализацией.

Милова обратила внимание, что ставки по вкладам и кредитам зависят от ключевой ставки ЦБ.

Вкладчикам стоит следить за динамикой этого показателя, чтобы вовремя воспользоваться выгодными предложениями, заключила эксперт.

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