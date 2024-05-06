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Специалист Милова дала советы по выбору вклада

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Начальник отдела финансовой грамотности ГУ Банка России по ЦФО Ольга Милова дала рекомендации по выбору вклада.
Специалист Милова дала советы по выбору вклада
  • РИА Новости

«Выбор вклада напрямую зависит от цели клиента», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, в настоящее время банки предлагают вклады с возможностью пополнения, с возможностью снятия денег до определённого лимита и вклады с капитализацией.

Милова обратила внимание, что ставки по вкладам и кредитам зависят от ключевой ставки ЦБ.

Вкладчикам стоит следить за динамикой этого показателя, чтобы вовремя воспользоваться выгодными предложениями, заключила эксперт.

Ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский дал рекомендации, как оформить самозапрет на кредиты.

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