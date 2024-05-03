Специалист Рогачевский рассказал, как оформить самозапрет на кредиты

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский дал рекомендации, как оформить самозапрет на кредиты.

«Прежде чем подать заявление на самозапрет, рекомендуется тщательно ознакомиться с условиями использования этого ограничительного инструмента», — заявил эксперт в беседе с RuNews24.

Как отметил специалист, стоит уточнить, сколько продлится самозапрет, какой вид кредитной организации под запретом, какие форматы оформления банковских услуг будут недоступны, а также как можно отменить самозапрет.

Он добавил, что процедура подачи единого заявления на текущий момент не проработана. Поэтому подавать заявление о самозапрете придётся во все банки, где лицо обслуживается.

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