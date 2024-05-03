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Специалист Рогачевский рассказал, как оформить самозапрет на кредиты

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Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский дал рекомендации, как оформить самозапрет на кредиты.
Специалист Рогачевский рассказал, как оформить самозапрет на кредиты
  • РИА Новости

«Прежде чем подать заявление на самозапрет, рекомендуется тщательно ознакомиться с условиями использования этого ограничительного инструмента», — заявил эксперт в беседе с RuNews24.

Как отметил специалист, стоит уточнить, сколько продлится самозапрет, какой вид кредитной организации под запретом, какие форматы оформления банковских услуг будут недоступны, а также как можно отменить самозапрет.

Он добавил, что процедура подачи единого заявления на текущий момент не проработана. Поэтому подавать заявление о самозапрете придётся во все банки, где лицо обслуживается.

Ранее доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова Наталья Проданова рассказала, как овердрафт карты влияет на кредитную историю.

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