МВД России переобъявило в розыск журналиста Невзорова

В России переобъявили в розыск журналиста Александра Невзорова* и бывшего замминистра энергетики России Владимира Милова**.

«Александр Глебович Невзоров*, 3.8.1958. Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Особые приметы: переобъявлен, ранее разыскивался», — сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомственную базу розыска.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм был переобъявлен в розыск по уголовной статье.

20 февраля сенатор Грэм был включён в перечень физлиц Росфинмониторинга, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму и терроризму.

* Невзоров А.Г. признан СМИ — иностранным агентом по решению Минюста России от 22.04.2022.

** Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.