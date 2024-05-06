Самыми популярными автомобилями в России стали Lada Granta, Lada Vesta и Haval Jolion
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
«Продажи Lada Granta составили 19,4 тыс. единиц, что на 5,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тираж Lada Vesta составил 13,3 тыс. ед., а Haval Jolion — 6,1 тыс. ед.», — сказано в сообщении.
Также там уточнили, что в первую пятёрку попали Lada Niva Travel и Niva Legend.
Ранее показали рестайлинговую версию президентского лимузина Aurus, который будет использован на инаугурации главы государства 7 мая.