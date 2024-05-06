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Московские производители высокотехнологичной продукции нарастили объёмы выпуска почти в 2,7 раза

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Столичные производители высокотехнологичной продукции нарастили объёмы выпуска почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Московские производители высокотехнологичной продукции нарастили объёмы выпуска почти в 2,7 раза
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, более 100 городских предприятий выпускают оптическую и компьютерную технику, которая закрывает потребности рынка в высокотехнологичных устройствах, в том числе в транзисторах, коммуникационной аппаратуре и навигационных приборах.

Министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что для развития отрасли микроэлектроники на базе ОЭЗ действует кластер микроэлектроники и фотоники, участниками которого уже стали 58 заводов, дизайн-центров и тестовых лабораторий. На них работают более 7,9 тыс. человек.

Ранее ещё пять предприятий технополиса «Москва» стали участниками нацпроекта.

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