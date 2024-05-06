В Москве установили более 4 тысяч декоративных элементов ко Дню Победы
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«День Победы — один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, в этом году мы отмечаем 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате традиционно украсили город-герой Москву», — сказал Бирюков.
Основным цветом для оформления города стал цвет знамени Победы — красный. На въездах в Москву установили декоративные сооружения в честь праздника и города-героя, а у станций метро, на вокзалах, набережных и в других местах — флаги.
Ранее в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы.