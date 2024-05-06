Замминистра обороны России Тимур Иванов просит отпустить его под домашний арест
- РИА Новости
Как пишет «Коммерсантъ», Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу 8 мая.
«Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения»,— сказал адвокат Иванова Денис Балуев.
Отмечается, что защита предлагает перевести Иванова под домашний арест в его столичной квартире на Поварской улице площадью 317 кв. м или в загородном доме на Рублёвском шоссе.
Иванов, а также его друг Сергей Бородин были отправлены судом под стражу до 23 июня.
Они оба являются фигурантами уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, мужчины участвовали в деятельности преступной группы, наживавшейся в ходе проведения подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны России.