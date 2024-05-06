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Во Владивостоке завершили возведение монолитного каркаса новой сцены Мариинского театра

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Во Владивостоке завершено возведение монолитного каркаса новой сцены Мариинского театра, который входит в Музейный и театрально-образовательный комплекс на сопке Орлиное гнездо.
Во Владивостоке завершили возведение монолитного каркаса новой сцены Мариинского театра
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Строительство планируют завершить до конца этого года.

На строительном участке трудятся около 550 человек, работы ведутся согласно графику. По словам зампреда правительства Приморья Виталия Блоцкого, завершается комплекс железобетонных конструкций, идут работы по внутренним инженерным сетям, скоро приступят к подготовке устройства витражей.

После завершения строительства начнутся пусконаладочные работы и обустройство театральных и музейных зон, а также мест общего пользования.

Ранее директор Мариинского театра Валерий Гергиев поддержал идею о создании филиала Большого театра в Кузбассе.

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