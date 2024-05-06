Названы лучшие города для подработки

Жители России назвали лучшие города для подработки.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

Большинству опрошенных россиян — 66% — легче всего найти подработку в Москве, ещё 36% — в Санкт-Петербурге.

Третье место с 17% голосов занял Сочи. Город наиболее популярен среди людей в возрасте от 25 до 29 лет (23%) и от 30 до 34 лет (22%).

Казань оказалась на четвёртом месте с 10%. Её чаще всего выбирали жители России в возрастном диапазоне от 30 до 34 лет (20%). Последний из топ-5 — Краснодар с 9%, его выбирали россияне в возрасте от 40 до 44 лет.

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