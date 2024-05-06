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Россияне рассказали, куда намерены поехать в отпуск летом

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Названы направления, куда поедут россияне в летний отпуск.
Россияне рассказали, куда намерены поехать в отпуск летом
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на исследование сервиса «Авиасейлс».

«В летнем сезоне 2024 года 55% москвичей отправятся в отпуск по внутренним направлениям. Самым популярным городом для отпуска стал Калининград. Туда отправятся 14% москвичей, а отдыхать они планируют до восьми дней. Ещё 13% путешественников из Москвы отправятся в Сочи на 11 дней. Для самых долгих путешествий (две недели) жители столицы выбрали Владивосток. В этом направлении забронировано 2% билетов. Примечательно, что Москва стала самым популярным городом для летнего отпуска у сочинцев. Из солнечного Сочи забронировано 5% билетов. В среднем отдыхающие планируют провести в Москве неделю», — говорится в исследовании.

86% жителей Урала выбрали внутренние направления и всего 14% отправятся за границу. Самым популярным направлением у уральцев стал Сочи — 31%. В Санкт-Петербург забронировано 18% от всех авиабилетов. На Минеральные Воды пришлось 7% бронирований, столько же отпускников полетят в Махачкалу и в Москву.

Самым популярным направлением для отдыха за границей стала Турция. В Азербайджан забронировано 16% перелётов.

Ранее сообщили, за счёт чего в России растёт популярность автотуризма.

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