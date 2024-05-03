В Роскачестве рассказали о способах защиты данных «облачных» хранилищ

В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как защитить данные «облачных хранилищ». В частности, специалисты напомнили о правиле резервного копирования «3-2-1».

Об этом сообщает «Российская газета».

Суть правила в том, что нужно иметь три копии данных — оригинал исходных данных и две резервные копии на разных носителях и в разных форматах. К примеру, информацию можно хранить на жёстком диске, внешнем накопителе и в облаке.

Рекомендуется размещать одну из копий вне основного места хранения.

«Подобный метод обеспечивает защиту данных от множества угроз: программных сбоев, атаки вирусов, потери накопителя с данными и даже стихийных бедствий», — заявили специалисты.

Также желательно создавать сложные пароли, пользоваться антивирусным ПО, внимательно относиться к письмам и сайтам, которые требуют вводить личные данные.

Ранее в ходе исследования выяснилось, что 67% россиян сталкивались с попытками кражи своих аккаунтов.