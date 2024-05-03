В Удмуртии началась акция «Рядом с тобой живёт ветеран»

В Удмуртии стартовала акция «Рядом с тобой живёт ветеран», заявила на брифинге глава Центра активных коммуникаций Евгения Сундукова.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

«В акцию входят концерты агитбригад и мини-парады. Они пройдут во дворах, где живут ветераны. Акция уже стартовала по всей республике. По территории Ижевска пройдёт около 20 таких концертов», — отметила Сундукова.

По её словам, всего в Удмуртии проживают более 100 ветеранов Великой Отечественной войны и более 3500 участников трудового фронта.

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