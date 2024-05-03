В Подмосковье рассказали об итогах творческого конкурса «День добрых дел»
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Как сообщает 360.ru, акция состоялась 27 апреля.
Жители региона в социальных сетях публиковали фотографии и видео своих добрых поступков.
В номинации «Фотопубликации» победила Александра Аржаева из Люберец с отчётом об озеленении области.
Лучшей видеопубликацией был признан ролик о помощи бездомным кошкам Полины Комаровой из Коломны.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области начался приём заявок на конкурс молодёжных инициатив «Моя идея».