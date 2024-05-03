В Подмосковье рассказали об итогах творческого конкурса «День добрых дел»

В Московской области победителям и призёрам творческого конкурса «День добрых дел» вручили дипломы и памятные призы.

Как сообщает 360.ru, акция состоялась 27 апреля.

Жители региона в социальных сетях публиковали фотографии и видео своих добрых поступков.

В номинации «Фотопубликации» победила Александра Аржаева из Люберец с отчётом об озеленении области.

Лучшей видеопубликацией был признан ролик о помощи бездомным кошкам Полины Комаровой из Коломны.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области начался приём заявок на конкурс молодёжных инициатив «Моя идея».