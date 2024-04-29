В Тюменской области начался приём заявок на конкурс молодёжных инициатив «Моя идея»

В Тюменской области стартовал приём заявок на конкурс молодёжных инициатив «Моя идея». Для участников подготовлены образовательные интенсивы и мастер-классы.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Принять участие в конкурсе могут жители в возрасте от 14 до 35 лет. Проекты принимаются по 11 направлениям, среди которых добровольчество и благотворительность, образование и наука, поддержка молодых семей и развитие семейных ценностей, творчество и креативные индустрии, развитие студенческой среды, патриотическое воспитание, финансовая грамотность.

Лауреаты получат финансовую и ресурсную поддержку на реализацию инициатив.

Ранее сообщалось, что «Движение Первых» запустило проект «Первые в медиа».