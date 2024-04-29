RT в Telegram
Подпишись

В Тюменской области начался приём заявок на конкурс молодёжных инициатив «Моя идея»

Короткая ссылка
В Тюменской области стартовал приём заявок на конкурс молодёжных инициатив «Моя идея». Для участников подготовлены образовательные интенсивы и мастер-классы.
В Тюменской области начался приём заявок на конкурс молодёжных инициатив «Моя идея»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Принять участие в конкурсе могут жители в возрасте от 14 до 35 лет. Проекты принимаются по 11 направлениям, среди которых добровольчество и благотворительность, образование и наука, поддержка молодых семей и развитие семейных ценностей, творчество и креативные индустрии, развитие студенческой среды, патриотическое воспитание, финансовая грамотность.

Лауреаты получат финансовую и ресурсную поддержку на реализацию инициатив.

Ранее сообщалось, что «Движение Первых» запустило проект «Первые в медиа».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить