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В Тюменской области ребёнок получит компенсацию за укус бездомной собаки

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В Тюменской области ребёнок получит компенсацию морального вреда за укус бездомной собаки.
В Тюменской области ребёнок получит компенсацию за укус бездомной собаки
  • РИА Новости

Об этом сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на объединённую пресс-службу судебной системы Тюменской области.

По данным суда, 4 апреля 2023 года ребёнок играл со своими друзьями на улице. В это время бездомная собака подбежала и укусила его за ногу. В результате мальчик получил раны.

Так как собака была бездомная, прокурор просил взыскать компенсацию с администрации Бердюжского муниципального района Тюменской области. Однако ответчик с иском не согласился, но суд вынес решение в пользу ребёнка, и теперь администрация должна выплатить 15 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в краснодарском Темрюке собака напала на 15-летнюю девочку.

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