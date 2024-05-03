На четырёх станциях метро Москвы отремонтируют путевые стены
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Как отметили в департаменте, ремонт на станциях «Бибирево», «Беговая», «Рязанский проспект» и «Третьяковская» завершат в течение двух лет.
«Работы будут проходить ночью, когда в метро нет пассажиров. После замены находиться в метро станет ещё комфортнее», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ранее сообщалось, что Рублёво-Архангельскую линию Московского метрополитена планируют полностью запустить в 2029 году.