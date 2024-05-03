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На четырёх станциях метро Москвы отремонтируют путевые стены

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В Департаменте транспорта Москвы рассказали о предстоящем ремонте путевых стен на четырёх станциях метро.
На четырёх станциях метро Москвы отремонтируют путевые стены
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Как отметили в департаменте, ремонт на станциях «Бибирево», «Беговая», «Рязанский проспект» и «Третьяковская» завершат в течение двух лет.

«Работы будут проходить ночью, когда в метро нет пассажиров. После замены находиться в метро станет ещё комфортнее», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что Рублёво-Архангельскую линию Московского метрополитена планируют полностью запустить в 2029 году.

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