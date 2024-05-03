В Подмосковье введут новые меры поддержки для помощников по уходу за инвалидами

В Московской области расширят льготы для помощников по уходу за инвалидами.

Об этом, как сообщает 360.ru, рассказали в Минсоцразвития региона.

«Меры поддержки будут аналогичны тем, которые сейчас действуют для врачей. Уже с 1 июня мы введём ежемесячную компенсацию аренды квартиры для работников, которые не имеют жилья в регионе. Сотрудник будет получать 20 тыс. рублей, а семья — 30 тыс. рублей», — рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Молодым специалистам будут введены две выплаты: 50 тыс. рублей в первый год работы и 100 тыс. — во второй.

Ранее в ЯНАО рассказали о новых льготах для многодетных семей.