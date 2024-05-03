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В Москве построят и реконструируют 15 спортивных объектов в 2024 году

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В Москве в 2024 году построят и реконструируют 15 спортивных объектов, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
В Москве построят и реконструируют 15 спортивных объектов в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«В планах на этот год ещё 15 объектов, из них четыре: спортивный комплекс «Раменки», дворец тенниса «Лужники», спортзал «Дружба» в «Лужниках», а также ледовая арена в Щербинке — уже готовы», — написал Собянин в своём блоге.

С 2011 года построено более 200 таких объектов, 23 из них открылись в 2023 году.

Ранее Собянин заявил, что в столице благоустроят более 120 объектов образования в 2024 году.

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