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В Москве благоустроят более 120 объектов образования в 2024 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице благоустроят более 120 объектов образования в 2024 году.
В Москве благоустроят более 120 объектов образования в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

По словам мэра, в городе продолжают открывать новые стадионы и обновлять существующие, а также оборудуют тренажёры для занятий спортом на улице, устанавливают качели, озеленяют территории, модернизируют системы освещения.

Как уточнил Собянин, работы на школьных участках проводят обычно летом, чтобы полностью подготовить объект к новому учебному году.

«В Обручевском районе благоустроим территорию возле кластера из трёх образовательных учреждений на Ленинском проспекте. Создадим новую детскую зону, приведём в порядок футбольное поле с трибунами и места тихого отдыха», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в 2024 году предусмотрено строительство и обновление спортплощадок в филиале 1-го Московского кадетского корпуса в Кунцеве.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил спикером на традиционном уроке «Разговоры о важном». Темой беседы стал поиск себя в современном обществе.

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