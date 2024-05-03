RT в Telegram
Подпишись

Новую премию, которую будут вручать работникам соцзащиты, учредили в Якутии

Короткая ссылка
Новую почётную премию для работников сферы соцзащиты учредили в Якутии.
Новую премию, которую будут вручать работникам соцзащиты, учредили в Якутии
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Министерство труда Республики Саха (Якутия).

«Премия направлена на совершенствование системы поощрения, мотивации и повышение статуса и профессионального престижа работников в сфере социальной защиты населения», — говорится в сообщении республиканского Минтруда.

Награда носит имя Марии Дмитриевны Нартаховой — государственного и общественного деятеля. Присуждать премию будут ежегодно, в преддверии Всероссийского дня соцработника, 8 июня. Давать её будут как индивидуально, так и коллективам за выдающиеся заслуги.

Ранее в Ставрополе вручили награды работникам скорой помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить