Новую премию, которую будут вручать работникам соцзащиты, учредили в Якутии
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Министерство труда Республики Саха (Якутия).
«Премия направлена на совершенствование системы поощрения, мотивации и повышение статуса и профессионального престижа работников в сфере социальной защиты населения», — говорится в сообщении республиканского Минтруда.
Награда носит имя Марии Дмитриевны Нартаховой — государственного и общественного деятеля. Присуждать премию будут ежегодно, в преддверии Всероссийского дня соцработника, 8 июня. Давать её будут как индивидуально, так и коллективам за выдающиеся заслуги.
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