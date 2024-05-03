Новую премию, которую будут вручать работникам соцзащиты, учредили в Якутии

Новую почётную премию для работников сферы соцзащиты учредили в Якутии.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Министерство труда Республики Саха (Якутия).

«Премия направлена на совершенствование системы поощрения, мотивации и повышение статуса и профессионального престижа работников в сфере социальной защиты населения», — говорится в сообщении республиканского Минтруда.

Награда носит имя Марии Дмитриевны Нартаховой — государственного и общественного деятеля. Присуждать премию будут ежегодно, в преддверии Всероссийского дня соцработника, 8 июня. Давать её будут как индивидуально, так и коллективам за выдающиеся заслуги.

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