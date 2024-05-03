Княжевская: горожане смогут приобрести девять участков для строительства частных жилых домов в ТиНАО

В поселении Роговском одобрили выделение девяти участков под индивидуальное жилищное строительство. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), который входит в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

«Земельные участки на территории округа востребованы у жителей столицы, благодаря высоким темпам развития инфраструктуры ТиНАО. Город планирует выделить ещё девять участков для индивидуального жилищного строительства. Площадки под возведение частных домов свободны от капитальной застройки», — сказала Юлиана Княжевская.

Уже выпущены градостроительные планы этих земельных участков, отметила она.

Ранее Юлиана Княжевская сообщила, что в Очаково-Матвеевском построят административное здание для служб Специализированной государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор).

Здание площадью 13 тыс. кв. м возведут за счёт городского бюджета на земельном участке в 2,28 га.