Княжевская: горожане смогут приобрести девять участков для строительства частных жилых домов в ТиНАО
- РИА Новости
«Земельные участки на территории округа востребованы у жителей столицы, благодаря высоким темпам развития инфраструктуры ТиНАО. Город планирует выделить ещё девять участков для индивидуального жилищного строительства. Площадки под возведение частных домов свободны от капитальной застройки», — сказала Юлиана Княжевская.
Уже выпущены градостроительные планы этих земельных участков, отметила она.
Ранее Юлиана Княжевская сообщила, что в Очаково-Матвеевском построят административное здание для служб Специализированной государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор).
Здание площадью 13 тыс. кв. м возведут за счёт городского бюджета на земельном участке в 2,28 га.