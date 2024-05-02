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На западе Москвы построят новый офис Гостехнадзора

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В Очаково-Матвеевском построят административное здание для служб Специализированной государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор), заявила Юлиана Княжевская, глава Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.
На западе Москвы построят новый офис Гостехнадзора
  • РИА Новости

«Здание площадью 13 тыс. кв. м возведут за счёт городского бюджета на земельном участке в 2,28 га. Высота строения не превысит 20 м. Объект планируют разместить на западе города по адресу: Рябиновая улица, владение 38», — сообщила Княжевская.

По её словам, в отношении этого земельного участка Москомархитектура предложила внести изменения в правила землепользования и застройки.

Как добавила Княжевская, функционирование города невозможно без обеспечения специализированных служб собственными зданиями и важно, чтобы сотрудникам было комфортно на своих рабочих местах, а здания отвечали всем современным стандартам.

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