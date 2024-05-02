На западе Москвы построят новый офис Гостехнадзора
- РИА Новости
«Здание площадью 13 тыс. кв. м возведут за счёт городского бюджета на земельном участке в 2,28 га. Высота строения не превысит 20 м. Объект планируют разместить на западе города по адресу: Рябиновая улица, владение 38», — сообщила Княжевская.
По её словам, в отношении этого земельного участка Москомархитектура предложила внести изменения в правила землепользования и застройки.
Как добавила Княжевская, функционирование города невозможно без обеспечения специализированных служб собственными зданиями и важно, чтобы сотрудникам было комфортно на своих рабочих местах, а здания отвечали всем современным стандартам.