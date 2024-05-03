РБК: суд признал законным изъятие земли в Подмосковье по иску Рослесхоза

Арбитражный суд Московской области признал обоснованным заявление Рослесхоза об изъятии земельного участка общей площадью 85,5 га в Клинском районе.

Как пишет РБК, об этом говорится в судебном решении, опубликованном 25 апреля в картотеке арбитражных дел.

В материале указывается, что ответчиком в процессе выступает компания «Армада».

Согласно данным ЕГРЮЛ, её конечный бенефициар — холдинг «Интеррос» Владимира Потанина.

Уточняется, что именно на балансе этой структуры с 2018 года и находятся земли в Московской области, которые постановил изъять суд. Об этом свидетельствует информация из ЕГРН.

Издание поясняет, что спор в отношении этих территорий длится с 2021 года. Рослесхоз посчитал, что участок используется с нарушением действующего законодательства.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что в собственность государства с 2023 года через суд возвращено 15 стратегических предприятий.