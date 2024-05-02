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В Челябинской области отремонтируют дорогу рядом с тремя нацпарками

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В Катав-Ивановском районе Челябинской области планируют отремонтировать дорогу Первуха — Меседа — Тюлюк, расположенную рядом с национальными парками «Зюраткуль», «Зигальга» и «Иремель».
В Челябинской области отремонтируют дорогу рядом с тремя нацпарками
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Миндора.

«В министерстве разработана проектная документация на проведение ремонта дороги Первуха — Меседа — Тюлюк. Сейчас проводится корректировка проекта, после чего будет рассматриваться вопрос о сроках проведения ремонта», — отмечается в сообщении.

Также стало известно, что в Московской области привели в порядок более 380 подъездных дорог к местам, где будут отмечать православные праздники и День Победы, передаёт 360.ru.

«На центральных улицах и подъездных путях провели уборку и ямочный ремонт, а также восстановили разметку и привели в порядок остановочные павильоны и ограждения. Всего в работах на муниципальной и региональной сети были задействованы 1590 дорожных рабочих и более 900 единиц спецтехники», — заявил глава Минтранса региона Алексей Гержик.

Ранее сообщалось, что в населённых пунктах Подмосковья отремонтируют 220 км дорог по нацпроекту.

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