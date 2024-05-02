Юрист Горяинов высказался о возможности построить мини-гостиницу на территории СНТ
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«Как правило, во всех населённых пунктах для зон СНТ предусматриваются отдельные территориальные зоны, в отношении которых градостроительными регламентами предусматривается определённый перечень видов разрешённого использования», — сказал он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По его словам, если в этом перечне предусмотрен вид «Гостиничное обслуживание код 4.7», то собственник участка, расположенного на территории СНТ, может построить на участке мини-гостиницу.
Как пояснил эксперт, на практике муниципальные образования такой возможности не предоставляют, то есть строительство мини-гостиницы на территории СНТ будет незаконным.
«Незаконная постройка подлежит либо сносу, либо приведению её в соответствие с установленными требованиями. Снос — крайняя мера гражданско-правовой ответственности. Поэтому сначала суд выяснит, можно ли привести объект в соответствие с установленным для участка видом разрешённого использования», — сказал Горяинов.
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