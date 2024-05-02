Специалист Арзамаскин рассказал об отличиях вклада и накопительного счёта

Эксперт Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Арзамаскин рассказал, какие существуют отличия между вкладом и накопительным счётом.

В беседе с «Газетой.Ru» Арзамаскин заявил, что у накопительных счетов срок действия не ограничен, а договор вклада заключается на определённый период.

На накопительный счёт, как правило, можно вносить любые суммы в любое время, а действующий депозит можно увеличить, только если это предусмотрено условиями договора.

С накопительного счёта банк обычно разрешает переводить деньги без ограничений, а с вклада можно снять проценты или часть основной суммы, если это отдельно прописано в договоре.

По накопительным счетам банк вправе повысить или понизить процент в любой момент, но должен предварительно проинформировать об этом клиента, тогда как по вкладам возможность изменения ставки определяется договором.

Для открытия вклада нужна определённая сумма, а накопительные счета могут быть открыты при любой сумме.

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