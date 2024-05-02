Специалист Лазовский рассказал, как определить неочевидные недостатки дома

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский рассказал, как выявить неочевидные недостатки дома. В частности, он посоветовал не покупать жильё на вторичном рынке зимой или поздней осенью, поскольку в это время легче всего скрыть изъяны в фундаменте.

В беседе с Life.ru эксперт рекомендовал обязательно осмотреть подвальное помещение, если оно есть, а также изучить динамику температуры и влажности.

«Кроме того, обязательно изучите разрешение на строительство и ВРИ земельного участка. А вдруг это вообще «самострой» и возводить жилые сооружения на этой земле запрещено. Также изучите косвенные дефекты — это возможные ухудшения локации. Например, открытие рядом завода по переработке сырья, свалки или новой оживлённой дороги», — сказал Лазовский.

Ранее основатель и генеральный директор компании «ТСН Недвижимость», вице-президент Гильдии риелторов Московской области Татьяна Рачкова посоветовала при продаже квартиры обратиться в два-три агентства, чтобы выяснить рыночную стоимость своего имущества.