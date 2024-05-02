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В Ставрополе окажут помощь многодетным семьям, где есть школьники

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В Ставрополе около двух тысяч многодетных семей получат компенсацию на затраты на школьников.

Об этом, как сообщает ИА «Победа26», рассказали в администрации регионального центра.

Компенсацию на школьную форму и канцелярию назначают на каждого ребёнка. Её получат почти 2 тыс. многодетных родителей.

Подать документы на получение компенсации многодетные ставропольцы могут до 31 мая. Заявления принимают в городском комитете соцзащиты, в офисах МФЦ или на портале «Госуслуги».

Ранее в ЯНАО рассказали о новых льготах для многодетных семей.

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