RT в Telegram
Подпишись

Прокуратура в Екатеринбурге проверит информацию об издевательствах над пятью сиротами

Короткая ссылка
Прокуратура в Екатеринбурге проверит сообщения об издевательствах над пятью сиротами.

Об этом, как информирует URA.RU, рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга начала проверку информации о приёмных родителях, которые издевались над пятью сиротами.

Об издевательствах рассказала 20-летняя сестра детей. По её словам, в приёмной семье детей избивают постоянно, а дома даже установлены камеры, чтобы никто не брал еду без спроса. Сейчас детей забрали из семьи, а на родителей собраны материалы по двум уголовным статьям.

Ранее Следственный комитет России по Сахалинской области начал проверку после того, как школьники затравили двух девочек на детской площадке и сняли это на видео.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить