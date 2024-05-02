Прокуратура в Екатеринбурге проверит информацию об издевательствах над пятью сиротами

Прокуратура в Екатеринбурге проверит сообщения об издевательствах над пятью сиротами.

Об этом, как информирует URA.RU, рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга начала проверку информации о приёмных родителях, которые издевались над пятью сиротами.

Об издевательствах рассказала 20-летняя сестра детей. По её словам, в приёмной семье детей избивают постоянно, а дома даже установлены камеры, чтобы никто не брал еду без спроса. Сейчас детей забрали из семьи, а на родителей собраны материалы по двум уголовным статьям.

Ранее Следственный комитет России по Сахалинской области начал проверку после того, как школьники затравили двух девочек на детской площадке и сняли это на видео.