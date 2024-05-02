На кадастровый учёт в Москве поставили земельные участки для 44 жилых зданий

В Москве на кадастровый учёт поставили земельные участки для 44 жилых зданий.

Об этом, как сообщает НСН, рассказал заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

«В результате владельцы помещений могут оформить общедолевую собственность на эту землю и использовать придомовую территорию по своему усмотрению: устанавливать шлагбаумы, оборудовать спортивные и детские площадки, организовывать зоны отдыха, парковки», — сказал он.

В Москве эта процедура выполняется с 2019 года по заявлению собственников.

Ранее Ефимов заявил, что в столице реорганизуют ещё шесть участков по программе КРТ.