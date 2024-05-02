На кадастровый учёт в Москве поставили земельные участки для 44 жилых зданий
- РИА Новости
Об этом, как сообщает НСН, рассказал заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.
«В результате владельцы помещений могут оформить общедолевую собственность на эту землю и использовать придомовую территорию по своему усмотрению: устанавливать шлагбаумы, оборудовать спортивные и детские площадки, организовывать зоны отдыха, парковки», — сказал он.
В Москве эта процедура выполняется с 2019 года по заявлению собственников.
Ранее Ефимов заявил, что в столице реорганизуют ещё шесть участков по программе КРТ.