В Москве реорганизуют ещё шесть участков по программе КРТ
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Инвесторы и назначенные городом операторы приступили к реорганизации шести участков общей площадью более 126 га, на которых находятся в том числе недостроенные объекты, простоявшие десятки лет. Планируемая площадь застройки территорий составляет около 4,4 млн кв. м», — заявил Ефимов.
По его словам, благодаря реализации проектов в столице появится более 48 тыс. рабочих мест.
Участки расположены в пяти округах столицы.
Ранее сообщалось, что в Москве построят три коммерческих объекта на севере, юго-западе и в ТиНАО.