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В Москве реорганизуют ещё шесть участков по программе КРТ

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о нескольких площадках, где вместо недостроя возведут дома, школы, детсады, деловую недвижимость и современные производства.
В Москве реорганизуют ещё шесть участков по программе КРТ
  • Gettyimages.ru
  • © Heiko Küverling

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Инвесторы и назначенные городом операторы приступили к реорганизации шести участков общей площадью более 126 га, на которых находятся в том числе недостроенные объекты, простоявшие десятки лет. Планируемая площадь застройки территорий составляет около 4,4 млн кв. м», — заявил Ефимов.

По его словам, благодаря реализации проектов в столице появится более 48 тыс. рабочих мест.

Участки расположены в пяти округах столицы.

Ранее сообщалось, что в Москве построят три коммерческих объекта на севере, юго-западе и в ТиНАО.

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