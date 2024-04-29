В Москве реорганизуют ещё шесть участков по программе КРТ

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о нескольких площадках, где вместо недостроя возведут дома, школы, детсады, деловую недвижимость и современные производства.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Инвесторы и назначенные городом операторы приступили к реорганизации шести участков общей площадью более 126 га, на которых находятся в том числе недостроенные объекты, простоявшие десятки лет. Планируемая площадь застройки территорий составляет около 4,4 млн кв. м», — заявил Ефимов.

По его словам, благодаря реализации проектов в столице появится более 48 тыс. рабочих мест.

Участки расположены в пяти округах столицы.

Ранее сообщалось, что в Москве построят три коммерческих объекта на севере, юго-западе и в ТиНАО.