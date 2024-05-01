В Иванове умер участник первомайской эстафеты, прокуратура начала проверку

Прокуратура Ивановской области заявила о гибели одного из участников первомайской эстафеты в Иванове.

Как говорится в Telegram ведомства, прокуратура Ленинского района Иванова уже организовала проверку в связи с происшествием.

«Предварительно установлено, что сегодня на площади Революции города Иваново один из участников первомайской эстафеты, 43-летний мужчина, почувствовал себя плохо», — указали в прокуратуре.

Уточняется, что, хотя мужчине оказали медицинскую помощь, он скончался.

Ранее сообщалось, что школьник умер после пробежки на уроке физкультуры в Асбесте.