В Иванове умер участник первомайской эстафеты, прокуратура начала проверку
- РИА Новости
Как говорится в Telegram ведомства, прокуратура Ленинского района Иванова уже организовала проверку в связи с происшествием.
«Предварительно установлено, что сегодня на площади Революции города Иваново один из участников первомайской эстафеты, 43-летний мужчина, почувствовал себя плохо», — указали в прокуратуре.
Уточняется, что, хотя мужчине оказали медицинскую помощь, он скончался.
Ранее сообщалось, что школьник умер после пробежки на уроке физкультуры в Асбесте.